رئيس زراعة الشيوخ: "حكاية وطن" حدث هام لاستعراض إنجازات الدولة

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تنظيم مؤتمر "حكاية وطن"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث هام، لما يشهده من استعراض للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، وتوعية المواطنين بما تم من مراحل وخطوات في سبيل تحقيق تلك الإنجازات على أرض الواقع.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية وأمنية ضخمة جدًا قبل ٢٠١٣، بالإضافة لتهالك بنيتها التحتية، وتغيرت تلك الأوضاع بتحقيق الاستقرار الأمنى في المقام الأول والذى ساعد على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى قام بها الرئيس السيسي، في مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة، بالإضافة إلي قطاع الزراعة والرى، حيث قامت الدولة باستصلاح مساحات أراض كبيرة ومحطات مياه وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: يكفي أن نقول إننا اقتربنا من إضافة مساحة نحو أربعة ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وهو ما ساعد البلاد بدوره غي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء نتيجة أزمات مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الجبلي، إلى أن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع، يرجع بشكل كبير إلي الأزمات العالمية وليست مصر البلد الوحيد التى تضررت، ولكن كل دول العالم، متابعا، وهنا نرى أن ما تبذله الدولة من مجهود لتخفيف آثار هذه التحديات على المواطن، هو جهد مقدر، ولابد أن يدعمه الجميع، للتخفيف عن المواطن البسيط.

وأضاف المهندس عبد السلام الجبلى، أن الدولة حققت طفرات اقتصادية في عدد من القطاعات، لا يجب إغفالها، مثل ما تحقق في مجال التصدير، حيث حققت ارتفاع فى تصدير المحاصيل الزراعية والذى تعدى حجمه ٥ مليون طن خلال الـ ٨ شهور الماضية، بالإضافة إلى الطفرة في القطاع العقارى وقطاع النقل.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: أيضا الدولة لم تغفل دورها الاجتماعى تجاه المواطنين، حيث تبنى الرئيس مشروع حياة كريمة الذى استهدف تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصرى، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

واختتم: أيضا كان هناك طفرة في العلاقات الخارجية للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث استعادت مصر دورها الإقليمى والدولي.