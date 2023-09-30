السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأرقام.. الجهود الوطنية في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

عرض مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،  فيلمًا قصيرًا عن الجهود الوطنية في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية.

ووثق الفيلم بالأرقام، حجم المجمعات الصناعية التي أُنشأت، وما توفر لها من طاقة ومستلزمات، وزيادة المدن الصناعية، كالآتي:

128 مليار جنيه تكلفة إجمالي المشروعات في قطاع الصناعة خلال 9 سنوات. 

46 مليار جنيه قروض لتنمية المشروعات الصغيرة.

3.1 مليار جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

56.5 مليار جنيه حوافز لتشجيع التصدير.

إنشاء 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه.

تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%.

طورنا صناعات استراتيجية منها إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم، بالإضافة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، ولإنشاء مشروعات الاستزراع السمكي.

الدولة غيرت القوانين والتراخيص الصناعية، واهتمت بملف التدريب والتأهيل، وتم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي بالتوازي مع برنامج إصلاح التعليم الفني والمهني.

سبب إطلاق مبادرة ابدأ

أزمة كورونا أوقفت كل مصانع العالم، ثم الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أكبر الاقتصاديات ورفع فاتورة الاستيراد، وكان لا بد من توطين الصناعة للمواد التي نستوردها فأطلقت مبادرة ابدأ، أدت المبادرة لخفض عجز الميزان التجاري لـ42.8 مليار دولار.

يساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 16.8% بطاقة تشغيل 3.7 مليون عامل مصري، و35.8 مليار دولار حجم الصاردات المصرية في 2022 بزيادة 61.3% عن 2014.

السيسي الرئيس الصناعة جذب الاستثمارات الصناعية التصدير الحرب الروسية الأوكرانية

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