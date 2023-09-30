السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"استمرت الأمطار 3 أيام".. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل غرق نيويورك

تأثر مدينة نيويورك
تأثر مدينة نيويورك بالأمطار

كشف ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل تأثر مدينة نيويورك  بالأمطار التي ضربتها جراء المنخفض الجوي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمطار مستمرة على مدار 3 أيام منذ الخميس الماضي، انقطعت ظهر أمس بضعة ساعات، ثم عادت صباح اليوم، وانتهت قبل 4 ساعات.

ولفت إلى أن حاكمة ولاية نيويورك أعلنت حالة الطوارئ، وأغلقت شوارع بالكامل، وتعطلت السيارات، وتم التحويل لبعض الشوارع، كما أن الطوابق الأرضية غرقت.

 

وأردف أن 8.5 مليون مواطن وصلتهم رسائل نصية من إدارة نيويورك لتحذيرهم، وقال إريك آدامز عمدة نيويورك، إنه لا بد أن يتوخى المواطنون الحذر، وأن الأجواء ستستمر للسبت.

منخفض جوي يغرق شوارع نيويورك بالأمطار

وأوضح أن سبب هذه الأمطار، هو منخفض جوي يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، والكثير من الأمطار حملها المحيط، وصلت لمناطق متعددة، وأثر ذلك على مطار لاغوارديا، ثاني أهم مطار في الولاية، حيث إن الطرق المؤدية له انقطعت، ومبنى الركاب أغلق تماما، العشرات من الرحلات تأخرت، والعديد من الرحلات ألغيت.

وتابع: "الأمور تتحسن، لكن بعض الشوارع تحاول الشرطة مساعدة السيارات لتعبر بأمان، كان هناك بعض الاختناقات المرورية، وهناك رسائل بتوخي الحذر وعدم السفر إلا في حالتين إذا كان هناك ضرر في المنزل، أو ضرورة قصوى لذلك".

وأوضح أن أثاث المنازل أتلف، وكان هناك مساعدات فيدرالية من ولاية نيويورك، وكان هناك انزعاج من بعض المهاجرين غير الشرعيين، بسبب تصريح عمدة نيويورك، إريك آدامز، أن المساعدات لا بد أن تصل فقط للمواطنين العاديين وليس للمهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا بالألوف خلال الشهور القليلة الماضية.

وختم: "هناك تلفيات كثيرة في المنازل ومترو الأنفاق، والسيارات، لكن ليس هناك تسجيل للوفيات". 

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