"المشاط": نسبة المستفيدات من تكافل وكرامة تجاوزت الـ75%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية تشمل 5 محاور رئيسية منها الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية وأيضًا الحوكمة للاقتصاد.

وأضافت خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن برنامج تكافل وكرامة مشروع دولي مهم بالشراكة مع البنك الدولي ومؤخرًا كان هناك استكمال لهذا البرنامج بعدد مستفيدين يتجاوز 20 مليونًا وكان تمثيل السيدات يتجاوز 75%.

وأشارت إلى أن برنامج التغذية المدرسية مع منظمة الغذاء العالمي كان أحد المشروعات الهامة الذي يصل لقرى كثيرة وله أهمية كبيرة، وهو عدم تسرب الطلاب من المدارس، ولتنفيذ أهم المعايير الدولية، ويمكن تنفيذه في بلدان مختلفة طبقًا للتجربة المصرية.

ولفتت إلى أن "فرصة" برنامج مع البنك الدولي وهو جزء من تكافل وكرامة يساعد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن برنامج مشروع "نورة" برعاية كريمة من السيدة الأولى انتصار السيسي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يركز على سن معينة من الفتيات في عمر المراهقة وهو من البرامج المختلفة والمهمة في مصر.

وتابعت أن برنامج مدارس العلوم والتكنولوجية والهندسة والرياضيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية والمستفيدين منه من الفتيات 44%، وهو نوع متميز من المدارس كالمدارس اليابانية والجامعة اليابانية وتطوير التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع البنك الدولي.