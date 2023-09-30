صدمة فى "بيراميدز" بشأن إصابة إبراهيم عادل

‏قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي براميدز، إن إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

‏ أوضح الطبيب أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتا إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.

‏أشار الطبيب إلى أن الأشعة الإضافية والفحوصات الطبية التي سيخضع لها إبراهيم عادل سيظهر بناء عليها وبشكل نهائي مدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الإصابة التي يعاني منها أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي وتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ٣٢ من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لخوض مباراة انبي المحدد لها يوم الأحد ٨ أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.

وعبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل.

شدد فتح الله على أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب ٣ لقاءات محلية وقارية في أقل من ١٠ أيام، واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا وحققوا الفوز الكبير والتأهل، وبات هناك تفكير حاليًا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية.