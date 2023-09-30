علاء عابد: "حكاية وطن" كشف تفاصيل الإنجازات في مصر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف تفاصيل الإنجازات التي تمت في مصر على أرض الواقع بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

حكاية وطن كشف حجم الانجازات بالأرقام والإحصائيات لبناء الجمهورية الجديدة

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر كشف حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات في كافة المحافظات والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإحصائيات والأرقام التي تظهر حجم الأعمال وجدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المؤتمر لم يكشف الإنجازات فقط وإنما كشف منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستثمار والاقتصاد والطاقة، علاوة على مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاجات الدولية والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجاز على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة خاصة في حجم المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب علاء عابد أن الدولة المصرية تعمل بالتوازى فى مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجاز فى حد ذاته.

حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وافتتح اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت "الدستور" على نسخة من كتاب “حكاية وطن”، الذي تضمن نجاحات قطاع التجارة الخارجية.

أكد التقرير أن قطـاع التجـارة الخارجية حظى علـى مـدى السـنوات التسـع الماضيـة باهتمـام غير مسـبوق مـن الدولـة، باعتباره مـن الدعائـم الرئيسـية لتحقيق الاسـتقرار الاجتماعـي مـن خـلال تحسـين مسـتوى معيشـة المواطنين.

وجــاء ذلــك الاهتمــام أيضــا تنفيــذا لتوجيهــات الدولــة بضــرورة اســتمرار الجهــود الداعمــة لقطــاع الصناعــة والتجــارة كنهــج اســتراتيجي ثابــت للدولــة مــع اتخــاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة لسـد الفجـوة بيـن الصـادرات والـواردات، بمـا يلبـي رؤيـة الدولــة فــي التنميــة الاقتصاديــة.