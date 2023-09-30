بعد سنوات مكافحة.. حصاد الجهود المصرية في مجابهة الإرهاب

عكسـت العديـد مـن المؤشـرات نجـاح التجربـة المصريـة فـي الحـرب علـى الإرهـاب وتحولهـا إلـى نمـوذج رائـد في مجـال مكافحـة التنظيمات الإرهابيـة إقليميًـا ودوليًا لتكون حصادًا لجهود الدولة المصرية في هذه المكافحة.

وفيمـا يلـي أبرز هـذه المؤشـرات:

إشادات دولية عديدة

حظيـت الجهـود المصريـة فـي ملـف محاربـة الإرهـاب والفكـر المتطـرف بإشـادة العديـد مـن دول العالـم، وهـو مـا عكسـه العديـد مـن التقاريـر والمؤشـرات الدوليـة المتعلقـة بظاهـرة الإرهـاب. ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال، تقريـر صـدر فـي فبراير عـام 2022 ،عـن مجلـس الأمـن حـول التهديـد الـذي يشـكله تنظيـم داعش للسلام والأمـن الدولييـن؛ إذ أشـار التقريـر إلـى انخفـاض نشـاط تنظيـم أنصار بيـت المقدس فـي مصـر، وأرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى عمليـات مكافحـة الإرهـاب، والاسـتثمارات العامـة فـي مجـالات البنـى التحتيـة والنقـل والإسـكان فـي سـيناء.

إلغاء حالة الطوارئ

أعلـن الرئيـس السيسـي فـي أكتوبـر 2021 المفروضـةُ علـى جميـع أنحـاء البلاد منـذ عـام 2017 ، وهو الإعلان الذي عد من مـن قبـل العديـد بمثابـة تتويـج لجهود الدولة لدحض الإرهاب وحمـل في طياته مؤشرات عديـدة تنبـئ بـأن الدولـة المصريـة تمتلـك من مقومـات القوة الشـاملة مـا يؤهلها لمجابهـة كافـة التحديـات الداخليـة والخارجيـة، وفـرض معادلـة الاسـتقرار الأمنـي الشـامل فـي كافـة أرجـاء البلاد.

تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي

يندرج ضمن مؤشـرات الدالـة علـى نجـاح المقاربة المصريـة في مكافحـة الإرهاب اسـتمرار تراجـع مصـر فـي تصنيـف مؤشـر الإرهـاب العالمـي الصـادر عـن معهـد الاقتصاد والسلام الدولـي لتحتـل المرتبـة السادسـة عشـر فـي النسـخة العاشـرة نزولًا من المرتبة الخامسـة عشر التي احتلتهـا فـي تصنيـف 2022، فبدءًا من عـام 2018 ،خرجت مصـر من قائمةً الـدول العشـر الأكثـر تأثـرًا بالإرهـاب عالميًا فـي تصنيف المؤشـر الذي يقدم ملخصًا شاملًا للاتجاهات والأنمـاط العالميـة الرئيسـة للإرهـاب سـنويًا- بعـد أن حلـت فـي المرتبـة التاسـعة عـام 2017.

تولي مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

انطلاقًا مـن أهميـة الـدور الـذي تضطلـع به مصـر في ملـف مكافحـة الإرهاب، وتأكيـدًا علـى نجـاح التجربـة المصريـة وتحولهـا إلـى نمـوذج رائـد فـي محاربـة هـذه الظاهـرة علـى كافـة المسـتويات إقليميًـا ودوليًـا، تسـلمت مصـر رسـميًا فـي 4 مايـو 2023 الرئاسـة المشـتركة مـع الاتحـاد الأوروبـي للمنتـدى العالمـي لمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد أهم الآليـات الدوليـة المعنية بتبادل الخبـرات والمقاربات والممارسات الناجحة في محاربة الظاهرة الإرهابية بين مسئولي وخبـراء مكافحـة الإرهـاب فـي شـتى أنحـاء العالم.