نواب الغربية: مسيرة طنطا تبرز رغبة الشعب في ترشح الرئيس السيسي

قال النائب أحمد حماد، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، إن المسيرة التي نظمها نواب مجلسي النواب والشيوخ بمدينة طنطا، ومراكز كفر الزيات وبسيون، شهدت مشاركة واسعة من الجماهير تعبيرًا حيًا عن تأييد الرئيس السيسي وتأكيدًا على دعمه من قبل الشعب، مؤكدًا هذه الجهود التضامن والوحدة الوطنية في مصر، وتؤكد التفاف المواطنين حول الرئيس السيسي وثقتهم في قدرته على مواصلة العمل على تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

فيما قال النائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، إن مشاركة المئات من المواطنين في هذه المسيرة التي تهدف لتأكيد الدعم الشعبي والتأكيد على استمرارية مسار الإنجازات والتطوير في البلاد، في إطار حملة دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

حيث تجمع المشاركون في مسيرة الدعم بمكتب الشهر العقاري بشارع المدارس بحي أول في طنطا، حيث قاموا بتحرير توكيلات لصالح الرئيس السيسي، وسادت أجواء من البهجة والفرحة خلال المسيرة، حيث رفع المشاركون أعلام مصر وهتفوا بشعارات مؤيدة وأغاني وطنية.

فيما أكد النائب محمد فايد عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وكفر الزيات، عبر المشاركون عن أملهم في أن تحقق الانتخابات الرئاسية المقبلة نجاحًا كبيرًا، وأن يستمر الرئيس السيسي في قيادة مصر نحو مستقبل أفضل، مستدام للتنمية والازدهار، مؤكدًا أن هذه المسيرة تأتي كتعبير حي عن التأييد الشعبي القوي للرئيس السيسي وثقة الشعب في قدراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية للمستقبل.

وأكد النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وكفر الزيات: خرجت القافلة بشكل رائع لتعكس هذه المسيرة الشعبية في مدينة طنطا دعمًا قويًا لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية ثالثة، وتبرز التفاؤل والثقة في القيادة الحالية وفي استمرارية مسار التقدم والتطوير في مصر.

ونظم نواب مجلسي النواب والشيوخ بمدينة طنطا ومراكز كفر الزيات وبسيون مسيرة حاشدة للتعبير عن تأييدهم لهذا القرار، شارك المئات من المواطنين في هذه المسيرة التي تهدف لتأكيد الدعم الشعبي والتأكيد على استمرارية مسار الإنجازات والتطوير في البلاد، في إطار حملة دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، شارك فيها النائب أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والنائب غباشي بدير عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، والنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، والنائب محمد فايد عضو مجلس النواب.

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