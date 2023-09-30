الاتحاد الليبي يقترب من تعيين "ميتشو" مديرًا فنيًا لـ"فرسان المتوسط"

كشفت تقارير صحفية ليبية، عن أن المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، بات على أعتاب تدريب المنتخب الليبي، خلال الفترة المقبلة.

تعيين ميتشو

وذكر موقع "ليبيا أوبزرفر"، أن الاتحاد الليبي استقر رسميًا على تعيين "ميتشو"، مديرًا فنيًا لمنتخب "فرسان المتوسط"، من أجل خلافة المدرب الوطني المؤقت سالم الجلالي، الذي تولى انتهت مهمته مع الفريق بعد نهاية مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان "ميتشو"، قد رحل خلال الشهر الحالي، من تدريب منتخب أوغندا، عقب فشله في قيادة الفريق، نحو بلوغ كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسبق لـ"ميتشو" أن خاض تجارب تدريبية مع العديد من أندية ومنتخبات القارة الإفريقية، أبرزها سان جورج الإثيوبي، والهلال السوداني، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتولى "ميتشو" تدريب الزمالك ، خلال الفترة ما بين أغسطس إلى ديسمبر عام 2019.

كما قاد المدرب الصربي، المنتخب الأوغندي، خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2017، وساهم في تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، هذا بالإضافة إلى إشرافه على تدريب منتخبي رواندا وزامبيا.

ويخوض المنتخب الليبي، مباراتين أمام إي سواتيني والكاميرون، في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما في نوفمبر المقبل.