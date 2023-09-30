وزير المالية: على مدار 43 سنة مصروفاتنا أعلى من إيراداتنا

كشف وزير المالية، محمد معيط، أسباب تضخم الدين المحلي، قائلًا: "على مدار 43 سنة، مصروفاتنا وإيراداتنا تم نسبها للناتج المحلي لتحييد التضخم".

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: كل سنة موجود عجز ويضاف للدين، لأن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، إذ تطور العجز خلال 43 عامًا، وتراوح بين 6%- 13.8%.

وأكد معيط أن العجز الكلي انخفض من 13.9% إلى 6% رغم جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه كان متوقعًا خلال الفترة 2023 /2024 حتى 2027 /2028 استمرار الانخفاض إلى نحو 5%.

وأوضح معيط أنه على مدار 43 سنة، مصر تحقق عجزًا أوليًا باستثناء فترة حرب الخليج نتيجة المنح التي تلقتها مصر.