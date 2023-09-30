حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسى فى السفارة المصرية بالكويت

لليوم الرابع على التوالي، تتوافد حشود كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الكويت على مقر السفارة المصرية وذلك لتوثيق طلبات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن خارج مصر مسئول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن أبناء الجالية المصرية في الكويت قدموا مشهدا مذهلا في الانتماء للوطن من ناحية والإعلان عن دعمهم المطلق للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية من ناحية أخرى.

وتوجه منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة ولأبناء مصر في الكويت على حجم الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت وذلك لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّن مطر الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الكويت أن أبناء الجالية المصرية هناك ضربوا موعدا مع المجد والفخر بهذا الحشد غير المسبوق في أي دولة أخرى لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجالية المصرية بالكويت تطلق حملة لدعم مصر "كن مع الوطن"

كانت قامت الجالية المصرية بدولة الكويت بتدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج ومنسق حملة مواطن بدولة الكويت أن تدشين حملة مواطن لدعم مصر تهدف إلى حشد المواطنين المصريين بالكويت للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف سليم أن من أهداف الحملة الرئيسية يأتي التعريف بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، بالإضافة للرد على الشائعات التي يروجها أعداء الوطن خاصة في الخارج، والوقوف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح نجاحا هائلا في الحفاظ على مكونات الدولة المصرية والمضي خطوات كبيرة في تحقيق حلم الدولة الحديثة لتنضم مصر إلى دول العالم المتقدم هذا الانضمام التي هي أهل له بما تملكه من إمكانات وبما تتحصل عليه من عقول أبنائها.

وذكر المنسق العام للحملة أننا نعلم أن الغالبية من أبناء الجالية المصرية في الكويت يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لما حققه من نجاحات في كل المجالات، ولكننا في ذات الوقت علينا أن نشحذ همم أبناء مصر للمشاركة في العملية الانتخابية ليثبتوا للعالم أجمع حجم التأييد الكبير من أبناء مصر في الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

حشود كبيرة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي