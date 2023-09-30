السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء 9 عمارات سكنية "البيت الريفى" بتكلفة 40 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


رافقه خلال الجولة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.


إنشاء عدد 9 عمارات سكنية


واستكمل المحافظ جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد أعمال إنشاء عدد 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم، والتى يجرى إنشاؤها للأسر الأولى بالرعاية من سكان قرى مركز ساحل سليم، وذلك بارتفاع 4 أدوار لكل عمارة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليونًا و500 ألف جنيه، وتفقد المحافظ بعض الوحدات السكنية، مشيدًا بجودة الأعمال وأعمال التشطيبات النهائية بها.


ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق، لتذليل كل العقبات وسرعة نهو الأعمال بكل المشروعات الجارى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية، وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز، وتقديم كل الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات.


وأكد على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلًا للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".

بينما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء 9 عمارات سكنية البيت الريفي المطور مركز ساحل سليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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