الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي فيديريكو ألبرت - كاهن ومؤسس

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوي فيديريكو ألبرت - كاهن ومؤسس.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح الفرانسيسكاني:-

شخصية قداسة عظيمة أخرى، ازدهرت في القرن التاسع عشر، في مدينة تورينو،أنها أعطت الكنيسة والعالم الكاثوليكي العديد من القديسين، المباركين والموقرين، الذين كرموا تورينو نفسها.

بثمار أعمالهم الاجتماعية والخيرية، وأسس الرهبانيات والتجمعات الدينية. ومن بين هؤلاء الطوباوي فيديريكو ألبرت الذي ولد في 16 أكتوبر 1820م في تورينو بإيطاليا ، هو الأول من بين ستة أطفال للوتشيا ريشيو والجنرال لويجي ألبرت، من هيئة الأركان العامة لمملكة سافوي.

قضى طفولته مع أجداده لأمه أثناء دراسته في المدرسة الإبتدائية. عندما بلغ سن 15 عامًا، اقتنعت عائلته بميله نحو العمل العسكري، لذلك اتخذ والده الخطوات اللازمة لقبوله في الأكاديمية العسكرية في تورينو، ولكن فجأة، حدثت نقطة تحول في حياة الشاب فيديريكو، لأنه في أحد الأيام بينما كان يصلي في كنيسة القديس فيليبو، بالقرب من مذبح الطوباوي سيباستيانو فالفري، واعظ تورينو، سمع صوت الرب يدعوه لرسالة الكهنوت المقدس.

رحب به دون بوسكو بين معاونيه وكلفه في عام 1848 بمهمة القيام برياضات روحية للشباب في كنيسة فالدوكو، لمدة عامين آخرين من 1850 إلى 1852 كرس نفسه للخدمة في أبرشية سان كارلو.

في عام 1852 تم تعيينه نائبًا ثم كاهنًا للرعية في لانزو تورينيزي في تلك الفترة، كان لمدينة لانزو بالفعل نشاط تجاري ملحوظ، نظرًا لأن سوقها أصبح مركزًا للوادي العلوي وأيضًا لمدن سهل كانافيس، لكنها لم يكن لديها صناعة بعد وبالتالي كان اقتصادها بالأحرى ضعيف؛ جعل الأب ألبرت لانزو تورينيزي مركزًا للمؤسسات التعليمية والاجتماعية في الوادي العلوي والسفلي.فكان راعي صالح يبذل حياته من أجل خرافه . فأسس حضانه عام 1858 وأوكلها إلى راهبات المحبة.

في عام 1859 أسس دار الأيتام للفتيات المهجورات وفي عام 1866 أنشأ مدرسة داخلية للفتيات مع مدرسة ابتدائية، مع دورات اللغة الفرنسية والرسم والموسيقى والتدريب ليصبحوا معلمين.

تم نشر أعماله وتقديرها على نطاق واسع، لأنه في ذلك الوقت، وخاصة في المراكز الريفية، مُنعت الفتيات من الوصول إلى التعليم؛ في عام 1864 عمل على ضمان ذلك.

افتتح جيوفاني بوسكو كنيسة صغيرة في لانزو، والتي أصبحت فيما بعد كلية للبنين. وفي المجال الرعوي أعلن عن رسالات للشعب الذي كرّس له كيانه كله ليلًا ونهارًا؛ أجرى الواعظ العظيم تمارين روحية عدة مرات لرجال الدين والعلمانيين.

أخيرًا، في عام 1869، ولضمان استمرارية أعماله التعليمية، أسس الأب ألبرت معهد "راهبات مريم الطاهرة فينشنزين" المعروف اليوم باسم "راهبات ألبرتين. تأسست هذه الكنائس للأعمال الخيرية هي تؤدي اليوم "خدمتها" في مجال التعليم والمساعدة، حيثما يمكنها الوصول، دون انتظار الإجراءات البيروقراطية.

لقد رفض مقترحات أن يصبح أسقفًا لأبرشيات بييلا وبينيرولو، ليظل قريبًا من أعمال رعيته. وفي أعقاب "المشكلة العمالية" التي تفجرت في إيطاليا في تلك الفترة، أدرك الأب ألبرت أهمية حل "مشكلة الفلاحين ،فأسس عام 1873مستعمرة زراعية لتدريب المزارعين. وفي محيط المستعمرة الزراعية على وجه التحديد، فقد الأب فيديريكو ألبرت حياته في حادث، لأنه سقط من سقالة نصبت مؤقتًا لوضع إكليل على قبو الكنيسة التي بناها لكنيسة الرعية. سقط من ارتفاع سبعة أمتار وأصاب رأسه بشدة. تم نقله من قبل رجال الإنقاذ إلى منزل الرعية، وتم التعرف على خطورة حالته على الفور وظل في غيبوبة لمدة 3 أيام، واستيقظ ليحيي كل من كانوا بجانبه فطلب أن ينال سر مسحة المرضي والتناول من القربان الأقدس فقدمها له القديس جيوفاني بوسكو، الذي كان يزور معهد الساليزيان في لانزو؛ توفي الأب ألبرت بعد يومين، في صباح يوم 30 سبتمبر 1876. تم دفنه في البداية في مقبرة لانزو، ثم تم نقله في عام 1877 إلى كنيسة قلب مريم، في كنيسة أبرشية سان بيترو في فينكولي