موعد ومكان عزاء نجل الفنان الراحل سامي العدل.. تفاصيل

حددت أسرة الفنان والمخرج أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، عن موعد ومكان العزاء بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

موعد ومكان عزاء الفنان والمخرج أحمد سامي العدل

وكتب خالد سامي العدل، شقيق الفنان الراحل أحمد سامي العدل خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق".

موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل الفنان الراحل سامي العدل

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، على الفنان الراحل عقب صلاة عصر اليوم السبت، وذلك وفق ما اعلنت شقيقته رشا سامي العدل، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوم: "صلاة الجنازة على المغفور له أخي الغالي أحمد سامي العدل في مسجد الفاروق في المعادي بعد صلاة العصر.. أرجو الدعاء".

وفاة أحمد سامى العدل

وكان قد توفي أحمد سامي العدل، صباح اليوم السبت، وفق ما أعلن شقيقه خالد، وذلك من خلال منشور رسمي كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل.. نسألكم الدعاء له".

احمد سامي العدل

- أحمد سامي العدل، هو أحد أبناء الفنان الكبير الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وشقيق كلا من رشا وخالد.

- دخل أحمد سامي العدل، عالم الفن منذ طفولته حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

- درس أحمد سامي العدل، فى أمريكا وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج.

-شارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل.

- شارك أحمد سامي العدل، كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.

- شارك أحمد فى بطولة فيلم "تيتانك بالعربي" عام 2016، وقدم الفيلم محاكاة ساخرة لفيلم المخرج جيمس كاميرون الشهير (تيتانك)، حيث تقع قصة حب بين شاب بورسعيدي فقير يسعى للسفر إلى دبي على متن الباخرة تيتانيك، وبين فتاة ثرية تعاني من ضغط اجتماعي شديد من قبل المحيطين بها في سبيل الزواج من رجل خليجي ثري، وكان من بطولة بشرى وشادى سرور، وهو من تأليف شادى سرور، وإخراج محمد خضر.

- كما عمل كمساعد مخرج فى مسلسل "الحساب يجمع" الذى حقق نجاحا كبيرا وتم إنتاجه عام 2017، بطولة يسرا ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

- وفى عام 2018 عمل أحمد، في مسلسل "نسر الصعيد" بطولة النجم محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج ياسر سامى.