السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"والآن أبصر".. يوم روحي لفرق التعليم المسيحي برعية العائلة المقدسة بسفاجا

كنيسة
كنيسة

 أقيم يوم روحي لفرق التعليم المسيحي، برعية العائلة المقدسة، بسفاجا، وذلك تحت شعار "والآن أبصر"

جاء ذلك تحت قيادة الأب بولس فاروق، راعي الكنيسة، وخدام نشاط التربية الدينية، حيث بدأ بصلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تأملًا في نص "المولود أعمى".

تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور الله فينا"، أعقبه الفقرات المتنوعة، ومجموعات العمل، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية، والأوقات الترفيهية، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، وتلاوة الصلاة الختامية.

تهنئة أطفال بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف

ومن جهته قدم أبناء وبنات بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، التهنئة، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جاء ذلك بقيادة الأب إرميا عياد، راعي البازيليك، والدياكون أنطوان عياد.

وقام أبناء وبنات الكنيسة، بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين، والمارة حول مسجد الصحابة، بشرم الشيخ، وجال الأمن حول البازيليك.

تأتي هذه المبادرة السنوية كتعبير عن الإخوة الإنسانية، والمحبة، والشراكة، التي يجب ان تنمو في قلب الطفل، وعقله، تجاه الجميع دون النظر إلى دينه، ومعتقده.

كانت قد نظمت أسرة فرح وعطاء، بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، مؤتمرها السنوي، ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، وذلك في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

شارك في المؤتمر بعض أعضاء فرح وعطاء، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، حيث كان مسؤول المؤتمر أمين خدمة حدائق القبة، الأخ مجدي عزيز.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، صلاة المسبحة الوردية، الأوقات الترفيهية، الفقرات الحرة، وغيرها من الفقرات المتنوعة.

حضر المؤتمر أيضًا الأب عيد نظمي الفرنسيسكاني، الذي كان يترأس قداسات المؤتمر، بالإضافة إلى الأب أنطونيوس خليل.

وتتأهب الكنائس لبدء صوم الميلاد 2023 في 25 نوفمبر 2023.

يوم روحي لفرق التعليم المسيحي برعية العائلة المقدسة بسفاجا والآن أبصر

مواد متعلقة

قبل انطلاق الجمعية العامة للسينودس.. البابا فرنسيس يترأس صلاة مسكونية اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية تُصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفال الكنيسة المشيخية بمرور 100 عام على تأسيسها

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي جياكومو رافلبونول الكاهن الشهيد

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي لويجي مونزا الكاهن والمؤسس

البطريرك مار أغناطيوس يونان يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي

موعد زيارة البابا تواضروس إلى ميلانو وتدشين كاتدرائية بها

اليومان الرابع والخامس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع لعام 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

"السواق مش نايم كفاية".. أقوال أحد مصابي حادث "مصر الجديدة"

الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة