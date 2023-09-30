"والآن أبصر".. يوم روحي لفرق التعليم المسيحي برعية العائلة المقدسة بسفاجا

أقيم يوم روحي لفرق التعليم المسيحي، برعية العائلة المقدسة، بسفاجا، وذلك تحت شعار "والآن أبصر"

جاء ذلك تحت قيادة الأب بولس فاروق، راعي الكنيسة، وخدام نشاط التربية الدينية، حيث بدأ بصلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تأملًا في نص "المولود أعمى".

تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور الله فينا"، أعقبه الفقرات المتنوعة، ومجموعات العمل، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية، والأوقات الترفيهية، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، وتلاوة الصلاة الختامية.

تهنئة أطفال بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف

ومن جهته قدم أبناء وبنات بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، التهنئة، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جاء ذلك بقيادة الأب إرميا عياد، راعي البازيليك، والدياكون أنطوان عياد.

وقام أبناء وبنات الكنيسة، بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين، والمارة حول مسجد الصحابة، بشرم الشيخ، وجال الأمن حول البازيليك.

تأتي هذه المبادرة السنوية كتعبير عن الإخوة الإنسانية، والمحبة، والشراكة، التي يجب ان تنمو في قلب الطفل، وعقله، تجاه الجميع دون النظر إلى دينه، ومعتقده.

كانت قد نظمت أسرة فرح وعطاء، بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، مؤتمرها السنوي، ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، وذلك في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

شارك في المؤتمر بعض أعضاء فرح وعطاء، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، حيث كان مسؤول المؤتمر أمين خدمة حدائق القبة، الأخ مجدي عزيز.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، صلاة المسبحة الوردية، الأوقات الترفيهية، الفقرات الحرة، وغيرها من الفقرات المتنوعة.

حضر المؤتمر أيضًا الأب عيد نظمي الفرنسيسكاني، الذي كان يترأس قداسات المؤتمر، بالإضافة إلى الأب أنطونيوس خليل.

وتتأهب الكنائس لبدء صوم الميلاد 2023 في 25 نوفمبر 2023.