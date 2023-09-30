"شرم الشيخ السينمائي" يحتفل بـ 50 عامًا على رحيل الموسيقار علي إسماعيل

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، عن تنظيم احتفالية خاصة بالموسيقار الكبير علي إسماعيل بمناسبة مرور 50 عاما على رحيله، وذلك تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الثرية.

مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

ترك علي إسماعيل 3260 عملا بين ألحان وموسيقى تصويرية وتوزيع، بينها مشاركته في موسيقى وألحان 350 فيلما من أهم ما قدمته السينما المصرية والعربية، ومن أبرزها "الأرض"، "العصفور"، "الأيدي الناعمة"، "مولد يا دنيا"، "الشموع السوداء"، "زقاق المدق"، "بين القصرين"، "ثرثرة فوق النيل"، "معبودة الجماهير" وغيرها.

يأتي هذا بالإضافة إلى تجربته الملهمة مع فرقة رضا مسرحيا وسينمائيا، حيث كان المسئول عن ألحانها وموسيقاها وقيادة فرقتها الموسيقية منذ بداياتها وحتى رحيله في العام 1974، وعن موسيقى وألحان أفلامها "غرام في الكرنك"، "إجازة نص السنة "، و"حرامي الورقة".

واتفقت إدارة المهرجان مع شجون ابنة الموسيقار الراحل من زوجته الشاعرة نبيلة قنديل، على المشاركة في الاحتفالية، التي تهدف لتسليط الضوء على المنجز السينمائي المتفرد للراحل علي إسماعيل تلحينا وتوزيعا. المهرجان يقام في يناير القادم بمدينة شرم الشيخ برعاية وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشاركة 17 دولة عربية. You sent

وكانت أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن اختيار فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى والفيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق، واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الإبداعية التي حققها شاعر الياسمين خلال مسيرته.