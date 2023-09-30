السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي لتقليد أقلام الدمغة، لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى منطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.

نتائج التحريات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بممارسة نشاط إجراميً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام “مزورة”.

مما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية –113 جرام من المشغولات الذهبية –1،125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة –الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم  تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.

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