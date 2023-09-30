السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من أمام المدارس بمرسى مطروح

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الدفع بحملات مكبرة لإزالة كل أنواع  إشغالات الطريق المخالفة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق، حرصًا على توفير سبل الراحة للطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد عبد المجيد، أن الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق تقوم يوميًا برفع ومصادرة وإزالة كل أنواع إشغالات الطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم المرور على الأكشاك لمراجعة التراخيص، خاصة المحيطة بالمدارس، لضبط المخالفين، لضمان عدم بيع منتجات مجهولة المصدر حفاظًا على صحة الطلاب، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

رفع الإشغالات من أمام المدارس

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح، على رفع كل أنواع الإشغالات من  أمام أسوار المدارس خاصة المقاهي التي تفترش الأرصفة، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وعلى كل من يقوم بإشغال الطريق والأرصفة دون وجه حق، من خلال الحملات المكبرة لفرض الانضباط بالشارع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

استعدادات العام الدراسي الجديد 

وأشار رئيس المدينة، إلى تعقيم وتطهير المدارس في إطار استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة وجارٍ العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لاستقبال الطلاب والطالبات بالمدارس.

وأوضح أنه تم رفع كفاءة عدد من المدراس ذات الملاعب الترابية، وقص وتقليم أشجار الزينة داخل أسوار المدرسة بالإضافة إلي  أعمال التجميل والتشجير لبعض المدارس بنطاق المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة وتطهير وتعقيم ورفع كفاءة المدراس.

حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة
مدينه مرسي مطروح توفير سبل الراحة للطلاب مطروح العام الدراسى الجديد تعليم مطروح

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