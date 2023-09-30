السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المناسترلي: الاقتصاد المصري مرشح ليكون من أكبر الاقتصاديات في 2030

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ما يجعل مصر مرشحة لتكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم خلال عام 2030 وهو ما أكده رئيس الوزراء اليوم.

وأضاف المناسترلي لـ"الدستور" أن  الحكومة المصرية وفرت بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد، وقد أدت هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشركات المحلية للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه تم زيادة الإنفاق العام على المشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هذا التوجه قد ساعد على تحسين البنية التحتية للبلاد وتوفير بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، مما يعزز الاستثمارات في القطاع الخاص ويدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى تنفيذ برامج لتطوير المهارات وتعزيز روح المبادرة في القطاع الخاص، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني، وتقوم الحكومة بتمكين الشباب ورجال الأعمال لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والريادة في الاقتصاد.

وأوضح أنه تم  تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبيرة عن طريق استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين.

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