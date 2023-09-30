مدبولي: علاج 17.5 مليون مريض على نفقة الدولة بـ87 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصحة مازال في مرحلة التطوير والتجديد، كما شهد القطاع مضاعفة الموازنة المخصصة للقطاع الصحي أكثر من 5 مرات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، اليوم السبت، أن مصر تحملت علاجا على نفقة الدولة بقيمة 87 مليار جنية، وتم علاج نحو 17.5 مليون مريض.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم تشغيل المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل في ستة محافظات بتكلفة 51 مليار جنية، وإطلاق عدة مبادرات صحية.

جلسات اليوم في مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.