مواجهة صعبة بين الجيش الملكى والنجم الساحلى.. والمريخ أمام يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

يستضيف فريق الجيش الملكي المغربي، نظيره النجم الساحلي التونسي، في التاسعة والنصف مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مراكش، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لـ دوري أبطال إفريقيا .

وسيكون الصراع مشتعلًا بين الفريقين من أجل حجز مكان في دور المجموعات، بعد أن حسم النجم الساحلي، مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وسيفتقد الفريق المغربي، خدمات منصف العامري؛ بسبب الإيقاف، بعد طرده في مباراة الذهاب. كما لم يتم استدعاء المدافع ميسي دارنيل، لأسباب فنية، في الوقت الذي عاد فيه زكريا الهبطي الذي لم يشارك في مباراتي الدوري أمام نهضة الزمامرة، ومولودية وجدة للإيقاف.

الوداد البيضاوى Vs هافيا الغينى

وعلى جانب آخر، يستضيف الوداد البيضاوي – وصيف حامل لقب النسخة الماضية – نظيره هافيا الغيني، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في مواجهة يطمح فيها ممثل الكرة المغربية، لحسم تأهله للدور المقبل، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في كوناكري، بالتعادل التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولن تكون مهمة الترجي التونسي، صعبة عندما يستقبل ضيفه دوان البوركيني على ملعب (حمادي العقربي) برادس.

وكان فريق «باب سويقة»، قد حقق الفوز ذهابًا في ياموسوكرو، بكوت ديفوار، بهدف دون رد، ليصبح على مقربة من بلوغ دور المجموعات.

وسيكون فريق المريخ السوداني، على موعد مع اختبار تصعب، عندما يحل يانج أفريكانز التنزاني، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام.

وسيكون الفريق السوداني، مطالبًا بتحقيق فوز بثلاثية نظيفة على الأقل، لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت بكيجالي، بهدفين دون رد، وذلك من أجل الوجود في مرحلة المجموعات.

وعلى صعيد المواجهات الأخرى، يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره بومامورو البوروندي، ويلتقي حوريا الغيني، ضيفه ميدياما الغاني.

ويستقبل بيترو أتلتيكو الأنجولي، على ملعبه، ضيفه يونياو ديسبورتيفو الموزمبيقي، بينما يلتقي مازيمبي ضيفه بيج بوليتس المالاوي.