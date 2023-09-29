الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| قمصان: حققنا المطلوب أمام سانت جورج

سامي قمصان
سامي قمصان

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي حقق المطلوب بعد أن حسم التأهل بنتيجة كبيرة.

وأوضح أن عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خاصة أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وأكمل: «مارسيل كولر المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، والشهر القادم لدينا ارتباطات عديدة في مختلف المنافسات».

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خاصة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق.

وأضاف: «بدون شك بطولة إفريقيا هدف رئيسي لنا، ونسعى إلى الفوز باللقب وكتابة تاريخ كبير في عدد مرات التتويج بها».

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الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الانتصار على سانت جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32.

ونجح الأهلي في الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63. 

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