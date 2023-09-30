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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024 

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب مارثون الاقتراع الرئاسي زاد البحث عن موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024 والجدول الزمني الكامل لسير الانتخابات داخل مصر وخارجها حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي عن تفاصيل الانتخابات وموعد الترشيح.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024  

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الخريطة الزمنية الكاملة للانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين الماضي حيث أكدت اللجنة على أن موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024 يوم 1 و2 و3 ديسمبر حيث يمكن للمصريين في كافة دول العالم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات وفقا للدستور.

وناشدت الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة المصريين في الداخل والخارج المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في مقار اللجان الفرعية لاختيار رئيس لمدة 6 سنوات مقبلة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

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توافد الناخبون للتصويت في الانتخابات التشريعية بسلوفاكيا

الجدول الزمني الكامل لسير الانتخابات الرئاسية 2024

  • فتح باب طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من يوم 5 - 14 أكتوبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا.
  • إعلان القائمة الكاملة لأسماء المرشحين يوم 16 أكتوبر 2023.
  • تلقى اعتراضات المرشحين خلال الفترة من يوم 17 - 18 أكتوبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 5 مساءا.
  • فحص طلبات الترشيح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من يوم 19 - 12 أكتوبر 2023.
  • إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر 2023.
  • تلقي طلبات تظلمات المرشحين المستبعدين يومي 23-24 أكتوبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا.
  • البث في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر 2023.
  • تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي 27 - 28 أكتوبر 2023.
  • فصل الحكمة الإدارية العليا في الطعون يوم 29 أكتوبر 2023 - 7 نوفمبر 2023.
  • اختيار المرشحين للرموز الانتخابية 8 نوفمبر 2023.
  • إعلان القائمة الكاملة للمرشحين ورموزهم الانتخابية  يوم 9 نوفمبر 2023.
  • آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر 2023.
  • نشر التنازلات في الجريدة الرسمية يوم 16 نوفمبر 2023.
  • توقف الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المصريين في الخارج يوم 29 نوفمبر 2023.
  • انتخابات المصريين في الخارج يوم 1و 2 و3 ديسمبر 2023.

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موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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