مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومباراة ليفربول ضد توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد برايتون: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد أرسنال: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports

- مباراة إيفرتون ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة وست هام ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة خيتافي ضد فياريال: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايوفاليكانو ضد ريال مايوركا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد ريال مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد لاتسيو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة كليرمون فوت ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة موناكو ضد مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة فولفسبورج ضد فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة ماينز ضد بايرليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة كولن ضد شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوخوم ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة لايبزيج ضد بايرن ميونخ: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة أبها ضد الرياض: في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الفتح ضد الوحدة: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الرائد ضد الأخدود: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الخليج ضد ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الأهلي ضد الاتفاق: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال افريقيا

- مباراة مازيمبي - جمهورية الكونغو ضد نياسا بيج بولتس – مالاوي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بيترو أتلتيكو - أنجولا ضد يونياو دو سونجو – موزمبيق: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة الترجي الرياضي - تونس ضد دوان - بوركينا فاسو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة حوريا - غينيا ضد ميدياما – غانا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا ضد بومامورو – بوروندي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة يانج أفريكانز - تنزانيا ضد المريخ – السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الجيش الملكي - المغرب ضد النجم الساحلي – تونس: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- مباراة الوداد الرياضي - المغرب ضد هافيا كوناكري – غينيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة شباب رياضي بلوزداد - الجزائر ضد بو رانجرس – سيراليون: في تمام الساعة العاشرة مساءً.