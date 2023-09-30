بعد توجيه الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.. أشرف فولة: ربنا يخليه لينا

علق الكابتن أشرف أحمد زكي، والشهير بـ"فولة"، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقة الدولة.

وقال فولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت: "مكنتش متوقع رد الفعل الكبير ده، لأنه من 25 يوم فات مكنش حد من المسئولين مستجيب لدعوتي، وكنت قررت أتعالج على حسابي".

شكر الرئيس السيسي

وأضاف: "اتفاجئت جدًا بالناس اللي جاتلي من الرئاسة، وآخر توقعاتي استجابة من وزير الرياضة مش لدرجة الرئاسة، متخيلتش فخامة الرئيس بنفسه يهتم بيا للدرجة دي".

وتابع فولة: "حاسس إني بحلم اهتمام عالي، وفعلًا أنا بدأت مشواري في العلاج، وبشكر الرئيس على الاهتمام الكبير، وإحنا أولاده الرياضين اللي بنمثل مصر داخليًا وخارجيًا، وهو حقيقي مقصرش، ربنا يخليلنا الريس".