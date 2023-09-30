"القاهرة الإخبارية": نيويورك على موعد مع سقوط أمطار غزيرة جديدة (فيديو)

قال ياسر نورالدين، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن حالة الطوارئ التي أعلنتها حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كانت البداية، ثم بعد ذلك تحذير المواطنين بشكل أساسي من هذه الظاهرة، والأمطار التي سوف تستمر حتى اليوم السبت.

وأضاف نورالدين، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "إننا اليوم على موعد سقوط أمطار مرة أخرى تصل إلى أكثر من 50% عما شاهدناه أمس، وهناك تعطيل كبير لحركات الطيران، وتأخير كبير في مطار جون إف كينيدي الدولي".

إعلان الطوارئ وتعطل القطارات

وتابع: "حتى هذه اللحظة هناك تعطل أيضًا لبعض قطارات مترو الأنفاق، وإعلان حالة الطوارئ، وهناك رسائل نصية تصل للمواطنين تحذرهم وتعطيهم من المعلومات ما يحتاجونه في مثل هذه الحالات، وأيضًا فتحت بعض الأماكن لاستقبال من تعثروا بسبب هذه الأمطار".