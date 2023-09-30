رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفال الكنيسة المشيخية بمرور 100 عام على تأسيسها

يترأس الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم السبت، احتفال الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها.

مشاركة موسعه من مسؤولى الدولة

ومن المقرر أنه يتضمن الاحتفال الرسمي كلمات من الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة.

كما سيشارك الحضور عدد كبير من قيادات كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما سيشارك بالحضور أيضًا قيادات الكنائس المسيحية المختلفة، كما سيشهد تمثيل الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف والشخصيات العامة وعدد من السفراء والجاليات الأجنبية.

جدير بالذكر أنه كان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية في فعاليات احتفال الصلاة السنوي رقم ١١٢ والذي ينظمه مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي هذا العام تحت عنوان "صوت صارخ"، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

جاء وذلك بمشاركة الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجلس العمل الرعوي والكرازي، وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية في مصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع المشاركين في الاحتفال، معبرًا عن فرحته الكبيرة بالتواجد اليوم في حفل الصلاة السنوي في الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وخلال خطاب الحفل قال الدكتور القس أندريه زكي: "كثيرا ما نحتاج إلى الصمت الروحي لنصلي ونتأمل، يا أحبائي أن الروحانية ليست التظاهر بالتقوى ولكنها الروحانية التي تنصت وتسمع وتتغير، فهي قوة مغيرة في مواجهة التحديات".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أن احترام بعضنا لبعض يجعلنا نؤمن بقدراتنا، ويساهم في البناء الروحي والتقدم بالكنيسة، نصلي اليوم معًا من احتفال الصلاة السنوي من أجل كنيستنا وبلادنا".