السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين في حادث على طريق "بنها - المنصورة"

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الحر بنها

لقى 6 عمال مصرعهم وإصابة 25 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأتوبيس بالطريق الحر بنها المنصورة بالبر الشرقي صباح اليوم، أمام قرية "جمجرة".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأتوبيس أمام قرية جمجرة بمدينة بنها من ناحية البر الشرقي بالطريق الحر بنها المنصورة، ووجود وفيات وإصابات وتعطل في حركة الطريق وتكدسات مرورية. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل وأتوبيس في اتجاه مدينة بنها محمل بعددا من العمال للذهاب إلى أعمالهم وتبين من مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجار نقل تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين وحركة السيارات والمرور، حفاظًا على مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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