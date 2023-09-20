الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث بالطريق بمدينة كفر شكر بالقليوبية

عربة اسعاف
عربة اسعاف

أصيب شاب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة جامبو ودراجة نارية بالطريق الحر بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بمنطقة كفر عامر رضوان بنطاق مدينة كفر شكر أسفر عن مصرع “أحمد. ع” 23 سنة و"كمال. م" 23 سنة وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة جامبو كانت في طريقها إلى اتجاه كفر شكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصين في اتجاه مدينة بنها وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطل حركة المرور وحفاظًا على مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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