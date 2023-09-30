"تجار الألم" و"مهمة".. قصص أفلام أكتوبر العالمية

عادة ما يأتي شهر أكتوبر بقائمة جديدة من الأفلام العالمية التي تعرض في السينمات ومنصات البث المباشر، والأعمال المنتظرة الشهر المقبل لها قصص مختلفة ومثيرة للاهتمام عن الحب ومافيا الأدوية والدين والتطرف، ولعل أبرزها فيلم "تجار الألم" للنجم كريس إيفانز.

تجار الألم.. 20 أكتوبر

"تجار الألم" " Pain Hustlers" هو فيلم درامي أمريكي عن جرائم شركات الأدوية، وهو من إخراج ديفيد ييتس وسيناريو ويلز تاور، وهو مبني على كتاب 2022 الذي يحمل نفس الاسم للكاتب إيفان هيوز.

فيلم من بطولة النجوم إميلي بلانت، وكريس إيفانز، وأندي جارسيا، وكاثرين أوهارا، وجاي دوبلاس، وبريان دارسي جيمس، وكلوي كولمان.

قصة الفيلم تتاول مافيا الأدوية ووتدور أحداثه حول فتاة تركت المدرسة الثانوية وحصلت على وظيفة في شركة أدوية فاشلة في وسط فلوريدا، حيث سرعان ما تجد نفسها وسط مؤامرة إجرامية.

تم عرض فيلم “تجار الألم” لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور عرض مختارة في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر، قبل ظهوره لأول مرة عبر منصة نتفليكس في 27 أكتوبر المقبل.

تجار الألم

أظافر.. 27 أكتوبر

"أظافر" "Fingernails" هو فيلم خيال علمي رومانسي أمريكي إنتاج 2023 من تأليف وإخراج كريستوس نيكو، الفيلم من بطولة جيسي باكلي، وريز أحمد الحائز على الأوسكار، وجيريمي ألين وايت، ولوك ويلسون.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي الخمسين في 31 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يتم إصداره في دور عرض محدودة في 27 أكتوبر المقبل، قبل إصداره عبر منصة " Apple TV+" في 3 نوفمبر المقبل.

قصة الفيلم عن الحب حيث تبدأ امرأة العمل في معهد يعمل على تحديد ما إذا كانت الرومانسية بين الزوجين حقيقية أم لا من خلال أظافر الأصابع، حيث تم اختراع اختبار علمي لتحديد ما إذا كان شخصان واقعان في الحب حقًا، وذلك باستخدام أظافر الزوجين وآلة مبتكرة.

أبطال الفيلم آنا (جيسي باكلي) وصديقها رايان (جيريمي ألين وايت) خاضا الاختبار قبل ثلاث سنوات، وحصلا على نتائج إيجابية، لكن آنا لا تزال تجد نفسها منجذبة إلى تفاصيل أعمق للاختبار وما يعنيه، وحصلت على وظيفة في المعهد حيث يتم إجراء الاختبارات، وعملت مع أمير (ريز أحمد) لمساعدة الأزواج على تعميق علاقتهم، وبدأت تجد نفسها تتساءل عن معنى الحب.

الفيلم يدخل المشاهدين في تأمل دقيق حول مدى اختلاف قصة كل علاقة وكيف يتغير الحب ويتغير اعتمادًا على من في العلاقة والنتيجة شيقة ومثيرة للتفكير.

أظافر

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المهمة.. 13 أكتوبر

"المهمة" " The Mission" هو فيلم وثائقي أمريكي إنتاج 2023 من إخراج وإنتاج أماندا ماكبين وجيسي موس، ويستكشف الفيلم وفاة المبشر الأمريكي جون ألين تشاو، الذي قُتل بالسهام أثناء محاولته الاتصال بأحد أكثر الشعوب الأصلية عزلة في العالم وهو شعب السينتينليز المنعزل وذلك بعد سفره إلى جزيرة سينتينل في الهند لتحويل ذلك الشعب إلى الديانة المسيحية.

الفيلم يتناول الدين والتطرف بعمق وتفكير غير عاديين، ودور القصص التبشيرية المسيحية في "إثارة" جيل من الإنجيليين الشباب للتضحية بحياتهم بطرق "متطرفة"، وهو فيلم وثائقي مثير ويفتح أفق واسعة عن مشاعر وأفكار الأجيال الشابة تجاه الدين وتحولها إلى طرق غريبة في محاولات أشبه بالمغامرة.

تم عرض الفيلم العالمي لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي الخمسين في 31 أغسطس الماضي، وسيعرض في دور العرض في 13 أكتوبر المقبل.