بتوجيهات الرئيس السيسى.. قطاع الاتصالات يوفر 285 ألف فرصة عمل للشباب

يسـهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسـبة 5% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي لعـام 2020-2021، وارتفعت تلـك النسـبة مـن 4.5% لعـام 2020-2019، و4% فـي العـام 2018-2019.

وزادت مسـاهمة القطـاع كقيمـة فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن 80.2 مليـار جنيـه (5.1 مليـارات دولار) فـي عـام 2018-2017، إلـى 125.2 مليـار جنيـه (8 مليـارات دولار) فـي عـام 2020-2021.

المساهمة الاقتصادية

وأسـهم القطـاع فـي خلـق 285 ألف فرصة عمل في العام 2020-2021، وقـد بذلـت الحكومـة جهـودًا كبيـرة فـي تحسـين سرعة الإنترنـت، إذ أنفقـت مـا يقـرب مـن 2 مليـاردولار لزيـادة سـرعة الإنترنـت مـن 6.5 ميجـا بـت فـي الثانيـة في عـام 2019 لتصـل إلى 42.5 ميجـا بت في الثانيـة فـي عـام 2022، وهـي زيـادة كبيـرة بحوالـي 7 أضعـاف.

توسع استخدام التكنولوجيا

تُعـد مصـر واحـدة مـن أكبـر أسـواق الهواتـف الذكيـة فـي أفريقيـا؛ إذ يصـل عـدد الاشـتراكات بخدمات الاتصالات 93.4 مليون اشـتراك، بمعدل نفاذ 89.9% وفقًا لبيانات عـام 2022.

وبـات 59.5% مـن المصرييـن يحملـون هاتفًـا ذكيًـا فـي عـام 2021-2020، وحوالـي 85.1% ممـن لديهـم هواتـف ذكيـة لديهـم الوصـول إلـى خدمـات الإنترنـت وفقًـا لبيانـات عـام 2022، مقابـل 7.36% فـي عـام 2010.

وشـهدت خدمـات الإنترنـت الأرضـي تطـورًا كبيـرًا فنمـا عـدد المسـتفيدين من 27.8% فـي عام 2010 إلـى %71.9 فـي عـام 2020-2021.

تصدير تكنولوجيا المعلومات

من خلال برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" الهادفة إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الصارات، وقد أسهمت تلك الجهود في زيادة الصادرات من 1.6 مليار دولار في عام 2016 إلى 2.6 مليار دولار في عام 2020.

تحسين الترتيب بالمؤشرات الدولية

تحســن ترتيــب مصــر بالمؤشــرات الدولــة الخاصــة بالابتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات، فبلــغ ترتيــب مصــر فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) لعــام 2021 المرتبــة 94 مــن بيــن132 دولــة، بينمــا كان ترتيبهــا فــي عــام 2020 أقــل مــن 96.

وجــاءت فــي المرتبــة 13 مــن بيــن 34 اقتصــادًا منخفــض ومتوســط الدخــل فــي مجــال مخرجــات المعرفــة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.

الحكومة الإلكترونية

تبنـت الدولـة اسـتراتيجية لرقمنة الخدمات العامة بمصر؛ لتحسـين إدارة المؤسسـات الحكومية وخفض التكاليف وخفض الدورة المستندية للاوراق، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021 نحو 65 مكتب خدمات حكومية إلكترونيا، وجرت رقمنة 125 خدمة حكومية من خلال تلك المنصة، وسجلت نلك المنصة بنهاية عام 2021 نحو 4.2مشترك أجروا 14 مليون عملية.

الذكاء الاصطناعي

واحتلــت مصــر الترتيــب 56 مــن بيــن 172 دولة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عام 2020، وفقًــا لمؤشــر ”AI Readiness index“، وكانــت الجهــود المبذولة في هذا الإطار هي السبب في تحقيــق هــذه المعــدلات، وتشــمل هــذه الجهــود ما يلي: