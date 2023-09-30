السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤتمر الطاقة الذرية يطالب بالاستخدام الأمثل للسلامة النووية وإدارة النفايات

مؤتمر الطاقة الذرية
مؤتمر الطاقة الذرية

اختتمت الدورة الـ67 من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمالها، بعدما انعقدت على مدار 5 أيام في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أن الدورة الـ67 من المؤتمر العام شهدت عددًا من الفعاليات، أبرزها انتخاب 11 دولة حديثًا للعمل في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2023-2024.

وأوضح البيان أنه في اجتماع كبار منظمي السلامة والأمن، تحدث المسئولون التنظيميون عن التحديات وأفضل الممارسات في مجالات مثل السلامة النووية وإدارة النفايات.

ولفت البيان إلى تقديم لجنة من الخبراء الدوليين عرضًا عن مشروعات بناء محطات الطاقة النووية الجارية أو التي تم الانتهاء منها مؤخرًا خاصة التقنيات الجديدة والممارسات الجيدة والإنجازات الحديثة.

ونوه إلى تبادل الخبرات حول كيفية الاستفادة من القدرات المكتسبة لتنفيذ المشروعات في المستقبل بما في ذلك بناء مفاعلات معيارية صغيرة وغيرها من تصاميم الطاقة النووية المتقدمة.

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