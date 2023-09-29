سمير نوح لـ"الشاهد": اخترت الصاعقة لمشقة وقوة تدريباتها

وثق الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التحقت بالقوات المسلحة سنة الـ1956 وتطوعت قبل الإعتداء الاسرائيلي علي سيناء بسنتين وشاركت مع الصاعقة البحرية في المجموعة 39، واختارت الصاعقة البحرية لمشقة وقوة تدريباتها، وشاركت في حروب 67 والاستنزاف و73".

وأضاف:"حصلت علي فرقة معلمي الصاعقة والمهندسين العسكريين، وكل الفرق التي تؤهلني أن القي نفسي في النيران".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.