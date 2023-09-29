الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير نوح لـ"الشاهد": اخترت الصاعقة لمشقة وقوة تدريباتها

سمير نوح
سمير نوح

وثق الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التحقت بالقوات المسلحة سنة الـ1956 وتطوعت قبل الإعتداء الاسرائيلي علي سيناء بسنتين وشاركت مع الصاعقة البحرية في المجموعة 39، واختارت الصاعقة البحرية لمشقة وقوة تدريباتها، وشاركت في حروب 67 والاستنزاف و73".

وأضاف:"حصلت علي فرقة معلمي الصاعقة والمهندسين العسكريين، وكل الفرق التي تؤهلني أن القي نفسي في النيران".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

مواد متعلقة

كيف تبدو الحياة في كوريا عام 2051؟.. "لوغاريتم" يُجيب

علي معلول لـ"كابيتانو مصر": لن أعمل بالتدريب بعد الاعتزال

معلول لمواهب "كابيتانو مصر": "خلي محمد صلاح قدوتك"

"كابيتانو مصر".. قصة إنسانية لأحد مواهب البرنامج من أبناء بورسيعد

"لوغاريتم" يستعرض تجربة كوريا مع العطارة

"كابيتانو مصر".. لحظات مؤثرة للاعب افتقد أفراد أسرته (صور)

بتوزيع الحلوى.. "كابيتانو مصر" يحتفل بالمولد النبوي الشريف

"كابيتانو مصر".. على معلول: سطلانة أغنيتى المفضلة

الأكثر قراءة

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

مصدر بالكهرباء يكشف الموعد النهائي للانتهاء من تخفيف الاحمال

صن داونز يدرس الانسحاب من الدوري الأفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة