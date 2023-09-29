الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. 16 منشدًا مغربيًا يجتمعون في عمل غنائي واحد للاحتفال بالمولد النبوي

فرقة ابن عربي المغربية
فرقة ابن عربي المغربية

أطلق منشد فرقة ابن عربي المغربية أجدد أعماله الغنائية "مطبوع" بشكل فيديو كليب مصور تم تصويره في العاصمة المغربية الرباط.

ويخوض عبد الله المنصور أولى تجاربه الإخراجية خلال الكليب الجديد الذي يحتفل به مع جمهوره المغربي بعيد المولد النبوي الشريف.

ويجمع المنصور لأول مرة 16 منشدا ومطربا من خيرة منشدي وكبار شيوخ الصوفية والسماع في بلاد المغرب في عمل غنائي واحد في تجربة تعد هي الأولى من نوعها،  بينهم شيخ المادحين علي الرباحي وأ.محمد عز الدين والدكتور محمد التهامي الحراق ونجم منشد الشارقة فضيل شعيب، الأغنية من كلمات الشاعر الصوفي أبو الحسن الششتري، وألحان الدكتور محمد التهامي الحراق.

عبد الله المنصور مغني فرقة ابن عربي المغربية، أقدم الفرق الصوفية في بلاد المغرب وأعرقها في العالم العربي، وتمتد رحلتها لأكثر من ثلاثين عاما، وتعيد إحياء قصائد كبار رواد وشيوخ الصوفية مثل محيي الدين ابن العربي وابن الفارض ورابعة العدوية.

منشد فرقة ابن عربي المغربية فرقة ابن عربي المغربية مطبوع شيوخ الصوفية المغرب

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