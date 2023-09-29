الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| كولر: تعاملنا مع سانت جورج بجدية والجمهور أكبر داعم

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب، كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.

وأوضح: “على مدار الأيام الماضية طلبت من اللاعبين التركيز والجدية وعدم التهاون، وهو ما نفذه الفريق بشكل كبير، خاصة أن كل اللاعبين أساسيون وقادرون على اللعب في أي وقت”.

وأكمل: “كريم الدبيس قدم مباراة كبيرة، كما أن علي معلول يملك خبرات كبيرة، لكن الدبيس كان بحاجة للمشاركة لأنه لاعب مميز ويتطور بشكل سريع”.

وأشار كولر إلى أن المواجهات الإقصائية صعبة، وبالتالي لا بد من التركيز واستغلال كل الفرص، ولهذا سعينا بكل قوة وتركيز حتى يحسم الأهلي التأهل إلى دور المجموعات.

وعبر المدير الفني عن سعادته بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنهم يمثلون دعمًا كبيرًا للفريق أمام المنافسين ويخلقون دوافع وحوافز كبيرة للاعبين.

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الأهلي يعبر سانت جورج بسباعية ذهابًا وإيابًا

عبر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سانت جورج الإثيوبي بعد الفوز عليه برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63. 

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