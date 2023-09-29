"كنت على القهوة".. الفنان يوسف منصور يكشف تفاصيل بدايته الفنية

قال الفنان يوسف منصور، إنه في بداية حياته الفنية قابل المخرج إبراهيم عفيفي، معقبًا: "كنت قاعد على قهوة مع واحد صاحبي في شارع الجمهورية، فقال لي ده مخرج، هعرفك عليه، فقلت له ياريت".

وأضاف “منصور” خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، كنت في هذا التوقيت محترف كونغفو، فقال لي تعالى إعمل دور صغير في فيلم.

الكونغفو طريقة حياة

وتابع: "لا يوجد كونغفو في مصر، لأن الكونغفو طريقة حياة، الكونغفو ليس مجرد حركات باليد أو ضرب بالقدم، وإنما هو طريقة حياة، حيث لابد من التوقف عن الكثير من الأشياء، ولابد من التحكم في الأعصاب، لابد من السمع والتحرك بعد ذلك، لابد من التوقف عن الشهوات أو أن تتحكم بها، فعند الجوع على سبيل المثال يجب التحكم فيه، فيجب أن يقوم الانسان بالتحكم فيما يأكله ومعاده وكميته".