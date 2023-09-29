"الأساتذة 2".. مدحت صالح يبدع بتقديم أغنيات عبد المطلب وعبد الحليم حافظ

تألق المطرب مدحت صالح في تقديم أغنية “اهل المحبة” للمطرب الراحل محمد عبد المطلب، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حرص على حضور حفل “الأساتذة 2” المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

كما قدم “مدحت” اغنية “بيني وبينك إيه” للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وسط تصفيق حار من قبل الجمهور، والذي شجعه على تقديم باقة مميزة من أجمل أغاني الزمن الجميل.

ويقام حفل “الأساتذة 2” بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني “الأساتذة” الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على طابعه الفريد.

مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة؛ لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

مدحت صالح أحيا الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغاني للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبدالحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التي في خاطري".