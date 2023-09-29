«لغتنا القديمة» يقدم حلقات خاصة عن تاريخ الجيش المصرى (فيديو)

تقدم المذيعة والمعدة هدى عبدالعزيز، عبر برنامجها "لغتنا القديمة" لتعلم اللغة الهيروغليفية على التلفزيون المصري، حلقات خاصة عن تاريخ الجيش المصري.

وكشف "برومو" البرنامج، عن أن الحلقات الجدية ستعرض يوم الخميس المقبل الساعة 8 مساء.

وبرنامج "لغتنا القديمة" عبارة عن حلقات قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق، تقدم فيها "هدى" جرعة تعليمية مكثفة للغة الهيروغليفية، تناسب مختلف أفراد الأسرة، مع وجود صورة بصرية جذابة وممتعة.

وأكدت في تصريحات سابقة أن استخدام موسيقى احتفال طريق الكباش مع وضع النطق الصوتى والترجمة للعربية والإنجليزية حتى يستطيع غير الناطقين باللغة العربية تعلم هذه اللغة، ومن الحلقات التى طرحتها كيفية قراءة النصوص الشهيرة مثل حجر رشيد.