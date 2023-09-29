الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد عن حفله بالكويت: الجمهور اللى يفرح القلب (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بحفله الغنائي الذي أحياه الأيام الماضية وسط جمهوره بدولة الكويت ضمن فعاليات موسم الكويت.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام مقطع فيديو تضمن مشاهد من حفله بالكويت وعلق عليه قائلًا: "إيه اللي بيحصل ده وإيه الجمهور اللي يفرح القلب ده.. شكرًا جمهور الكويت الغالي على الطاقة الإيجابية اللي هعيش بيها شويه كتير بعد الحفلة دي".

 

وأشعل النجم أحمد سعد حماس الجماهير خلال الحفل وقدم مجموعة مميزة من أعماله، منها "سكوت سكوت، وإيه اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وعليكي عيون، ويا ليالي، ويا عراف وغيرها من الأغنيات".

 

حفل أحمد سعد وروبي بأكتوبر

ويُحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخمًا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة، والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، والكثير من الاستعراضات المدهشة.

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