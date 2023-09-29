الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة وأحلام تجتمعان فى حفل غنائى واحد فى دبى.. 15 ديسمبر

أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

تستعد كل من النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة أحد المسارح الضخمة بمنطقة "سيتي ووك" في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور.

ومن المقرر أن تقدم أصالة للجمهور خلال الحفل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "لحقت نفسي" والذي تستعد لطرحه للجمهور خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عدد من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "شكرًا، 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

فيما تقدم المطربة أحلام مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "وياك وياك، يا ليل يا جامع، حزين، ناويلك، حبني أو حب غيري، أنا ما استغني".

ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وحددت النجمة أصالة يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل لطرح أولى أغنيات الألبوم بعنوان "مارس أبريل" والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عزالعرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

وتقدم أصالة ألبوم "لحقت نفسي" باللهجة المصرية ومن المقرر أن يضم 6 أغنيات فقط تطرح كل أغنية بشكل منفرد.

وطرحت أصالة مقطع فيديو بعنوان "لحقت نفسي" يضم ميدلي لأغنيات الألبوم واستطاعت من خلاله تصدر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وحصدت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها محتلة المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة.

وروجت أصالة لألبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي” أصالة لحقت نفسي أحلام أحلام الشامسي دبي

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