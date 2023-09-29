الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جورج وسوف يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "نجم عالى"

جورج وسوف
جورج وسوف

استطاع المطرب جورج وسوف الملقب بـ"أبووديع وسلطان الطرب" أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور طرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "نجم عالي" والتي حصدت نصف مليون مشاهدة خلال يوم من طرحها، وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

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والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لزيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها الفنانة ديمة قندلفت.

وتقول كلمات الأغنية:

عشان مش شبهكو
بشد انتباهكو
عشان قلبي طيب بتستغربوني
مالكمش غالي
وأنا نجم عالي
ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني.

جورج وسوف نجم عالي تريند يوتيوب أبو وديع أغنية

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