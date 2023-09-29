مقتل 59 شخصًا فى هجومين متفرقين على مسجدين بباكستان

قُتل ما لا يقل عن 59 شخصاً في تفجيرين استهدفا مسجدين في باكستان، فيما كانت البلاد تحتفل بعطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي أخطر حادث، قتل مفجر انتحاري ما لا يقل عن 54 شخصا كانوا يتجمعون في موكب بالقرب من مسجد للاحتفال بالمولد النبوي في إقليم بلوشستان المضطرب.



واستهدف هجوم ثان مسجدا في مجمع مركز للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وانهيار المبنى.



وقال مسئولون محليون، إن مئات الأشخاص تجمعوا في مسجد في ماستونج في بلوشستان لحضور موكب عيد المولد النبوي وكانوا يغادرون المبنى عندما وقع الهجوم.

ويعقد المسلمون مسيرات ويوزعون وجبات مجانية على الناس بهذه المناسبة، وهي أيضًا عطلة رسمية.

الاحتفال بالمولد النبوي في باكستان



وأكد المسئولون أن الضابط نواز جيشكوري كان من بين القتلى.

وشهدت بلوشستان عشرات الهجمات التي شنها متمردون ومسلحون، لكنها عادة ما تستهدف قوات الأمن.



وقال نائب المفوض المحلي في ماستونج رزاق ساسولي إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه بجوار سيارة جيشكوري. وقال ساسولي: "وفقا للتقارير الأولية، نعتقد أنه كان تفجيرًا انتحاريًا. لقد كان انفجارًا ضخمًا ونعتقد أن الهدف كان جيشكوري. لدينا 54 قتيلاً على الأقل".



وأظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، منطقة مفتوحة بالقرب من مسجد وقد تناثرت فيها أحذية القتلى والجرحى بعد التفجير.

وكانت الجثث مغطاة بالأغطية، وشوهد السكان وعمال الإنقاذ وهم ينقلون الجرحى إلى المستشفيات، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وصدرت نداءات للتبرع بالدم.



وبعد ساعات من التفجير، وقع انفجار آخر في مسجد داخل مركز للشرطة في هانجو، وهي منطقة في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

طالبان تتبرأ من الهجوم

ونفت حركة طالبان الباكستانية، وهي مظلة تضم عدة جماعات إسلامية سنية متشددة، مسئوليتها عن الهجوم. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن هجمات دامية سابقة في بلوشستان وأماكن أخرى.

وأشار خبير واحد على الأقل إلى أن تزامن الهجومين قد يشير إلى أن فرعين مختلفين لتنظيم الدولة الإسلامية في باكستان ربما قاما بتنسيق التفجيرات.



ويقول أمير رانا، مدير معهد باكستان لدراسات السلام، وهو منظمة بحثية مقرها إسلام أباد، إن الحادثين يبدو أنهما من تدبير تنظيم داعش، "ومع ذلك، ما يجب أن نتذكره هو أن ولاية خراسان التابعة لداعش تعمل في المقام الأول خارج منطقة بيشاور في باكستان، أو أفغانستان، في حين أن مقاطعة التنظيم في باكستان تتمركز خارج بلوشستان.