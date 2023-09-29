الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

5612 مشروعا.. إنجازات غير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عانى قطاع "الرياضة" قبل 2014 كثيرا من عدم الاهتمام بالرياضيين ودعمهم، وقلة عدد النوادي ومراكز الشباب، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة والرياضيين إيمانا بالدور الذي تسهم به الرياضة لإعداد مواطن قوي.

واهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع قانون جديد وبنية تحتية وإطلاق مشروعات للشباب ودعم للرياضيين، وذلك حسبما عرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير عن الرياضة في عهد الرئيس السيسي.

وقالت بسنت حميدة، صاحبة الأرقام القياسية المحلية والدولية في ألعاب القوى: "شعور إننا نرفع علم مصر في مكان مكنش بيترفع فيه علم مصر بيديني شعور بالفخر".

وأكد محمد كمال، بطل منتخب مصر البارالمبي في رياضة "رمي القرص"، أنه لعب 5 بطولات عالم من 3 دورات أولمبية.

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وأشار التقرير الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر الآن تحتضن مدن رياضية عالمية مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي على مساحة 92 فدانا بتكلفة قدها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فدانا.

وأوضح التقرير أنه تم وجاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 مشروع خلال الفترة من 2014 إلى سنة 2023.

قطاع الشباب والرياضة مراكز الشباب القيادة السياسية الرئيس السيسي عهد الرئيس السيسي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات قطاع الشباب والرياضة ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى