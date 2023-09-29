5612 مشروعا.. إنجازات غير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة في عهد السيسي

عانى قطاع "الرياضة" قبل 2014 كثيرا من عدم الاهتمام بالرياضيين ودعمهم، وقلة عدد النوادي ومراكز الشباب، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة والرياضيين إيمانا بالدور الذي تسهم به الرياضة لإعداد مواطن قوي.

واهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع قانون جديد وبنية تحتية وإطلاق مشروعات للشباب ودعم للرياضيين، وذلك حسبما عرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير عن الرياضة في عهد الرئيس السيسي.

وقالت بسنت حميدة، صاحبة الأرقام القياسية المحلية والدولية في ألعاب القوى: "شعور إننا نرفع علم مصر في مكان مكنش بيترفع فيه علم مصر بيديني شعور بالفخر".

وأكد محمد كمال، بطل منتخب مصر البارالمبي في رياضة "رمي القرص"، أنه لعب 5 بطولات عالم من 3 دورات أولمبية.

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار التقرير الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر الآن تحتضن مدن رياضية عالمية مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي على مساحة 92 فدانا بتكلفة قدها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فدانا.

وأوضح التقرير أنه تم وجاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 مشروع خلال الفترة من 2014 إلى سنة 2023.