الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

منصة "الحكواتى" تحتفى بنصر أكتوبر فى "أيام القاهرة الدولى للمونودراما"

جريدة الدستور

تقدم منصة الحكواتي ليلة حكي، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة 2023، في بيت السناري أحد المواقع الثقافية التابعة لمكتبة الإسكندرية، وتقدم مجموعة من الرواة المشاركين والمشاركات حكاياتهم الشخصية المتنوعة.

تقديم قصص شخصية خاصة بذكريات الطفولة أثناء حرب أكتوبر

قال المخرج المسرحي ومدرب التمثيل والحكي محمد عبد الفتاح، إن الحكايات المقدمة هي مجموعة من  القصص الشخصية الخاصة بذكريات الطفولة أثناء حرب أكتوبر العظيمة، وكذلك ذكريات الطفولة فيما يتعلق باحتفالات النصر.

وكان رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما د. أسامة رءوف، أعلن  عن أن الفنان القدير محمد أبوداود هو رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة  الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك  والكويت.

انطلاق الدورة السادسة فى 1 أكتوبر

وينطلق يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رءوف، وذلك بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساءً، بحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

وذلك إلى بجانب عدد كبير من النجوم، منهم د. أشرف زكي، رياض الخولي، سامح الصريطي، رانيا يوسف، النجمة السورية سوزان نجم الدين، محمد رياض، طارق صبري، نضال الشافعي، حمزة العيلي، تامر ضيائي، عابد عناني، وغيرهم، وسيضم الحفل فقرة موسيقية بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين وهم أسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، ومحمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي. 

وكانت الدورة الخامسة من المهرجان، شهدت حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وكانت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

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