الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف القليوبية" يفتتح مسجد "نور الإسلام" بعد إحلاله وتجديده

وكيل أوقاف القليوبية
وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد نور الاسلام بعد إحلاله وتجدي

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، بـ محافظة القليوبية، مسجد نور الإسلام بكفر شبين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب إعادة إحلاله وتجديده بالكامل على مساحة بلغت 330 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3 ملايين جنيه.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة والتي تناولت «جوانب الرحمة المحمدية» في إطار إحتفالات العالم بميلاد رسول الإنسانية، حيث قام بالتأكيد على مظاهر الرحمة في حياة الرسول الكريم والتي كان يبذلها لكل بني البشر على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم مع بذل الرحمة لكل الكائنات للحيوان والطيور بل وحتى الجمادات.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الكل كان له نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم ليصدق فيه قول رب العالمين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  فهو رحيم بالمسلمين  وشافعًا لهم وهو صلى الله عليه وسلم طريقهم إلى الله فلن يصل المسلم لربه إلا من خلال باب النبي الأكرم  فلا وصول لحضرة الحق إلا من باب سيد الخلق ولغير المسلم أيضًا رحمة منه (صلى الله عليه وسلم)  بل ويقف محاميًا عن غير المسلم حال تعرضه للأذى  والضرر وسلب حقه.

افتتاح مسجد "نور الإسلام" بعد تجديده

شهد الافتتاح القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة وحضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لمساجد القليوبية داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة للعالمين مسلمين وغير مسلمين وأن يحفظ مصر الوطن  من كل شر وسوءة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة القليوبية، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد افتتاح عدد كبير من المساجد في قرى ومدن المحافظة، فضلًا عن مشروعات الإحلال والتجديد لكل المساجد التي تستدعي حالتها الإحلال والتجديد وذالك لخدمة المصلين بالإضافة إلى دعم تلك المساجد والمفروشات الجديدة.

شبين القناطر الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف أوقاف القليوبية محافظة القليوبية

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