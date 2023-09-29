تحرير 16077 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64775 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 16077 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 522 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 مخالفة موقف عشوائي، 1226 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات شروط التراخيص، 4 مخالفات دراجات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.