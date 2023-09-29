دون إصابات.. السيطرة على حريق محل أحذية فى بشتيل

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل محل أحذية في منطقة بشتيل، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لبيان أسبابه وتحديد قيمة الخسائر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أحذية في منطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة للحريق والسيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.