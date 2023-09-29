مجدى صادق: السياحة بمصر أصبحت طوال العام بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة

قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الموسم السياحي الشتوي كان يبدأ في 1 أكتوبر، لكن السياحة أصبحت في مصر طوال العام بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة وهناك رواج سياحي دائم في مصر.

وأضاف صادق في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "السائح الروسي عادة مرة أخرى، أما السياحة الألمانية فهي الأكثر بمصر حاليًا، والسائح الألماني هو الأكثر في مصر".

السائح الألماني الأكثر في مصر.. ونسبة الإشغال بالأماكن السياحية تجاوزت 80%

كما أشار إلى أن نسبة الإشغال في جميع الأماكن السياحية المصرية من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالية والأقصر وأسوان والفنادق العائمة تتجاوز 80% قبل دخول الموسم السياحي.

وتابع: "حققنا رقمًا رائعًا في أول 6 أشهر من العام بواقع 7 ملايين سائح، ونأمل في الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري لنصل إلى ما تحقق في عام الذروة وهو عام 2010".