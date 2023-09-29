الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس يزور منطقة فى ضواحى روما ويحاور الكهنة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

زار  قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان رعية "سانتا ماريا ديلا سالوتي"، في حي بريمافاللي في ضواحي روما حيث التقى رعاة المنطقة.

 وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن بابا الفاتيكان، قد تحاور مع حوالي 35 من الكهنة ليعود بعد ذلك إلى الفاتيكان.

 من جانبها ذكرت نيابة أبرشية روما في بيان لها أنه، وإلى جانب الكهنة، قد شارك في اللقاء مع البابا فرنسيس الأسقف المعاون على غرب روما المطران بالدو رينا الذي وصف اللقاء بالأخوي تطبعه روح الحوار.

بحث التحديات الرعوية

 وأضاف أنه قد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التحديات الرعوية مع الإشارة إلى مشاكل هذه المنطقة والتي تطبعها هموم الشباب إلى جانب إقصاء اجتماعي، والتي يعيش فيها الكثير من الأشخاص ذوي النوايا الطيبة، وأشار البيان إلى اختيار البابا فرنسيس زيارة هذه المنطقة عقب مقتل امرأتين فيها خلال الأشهر الأخيرة.


وكان البابا فرنسيس، قد استقبل  في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء البرتغال السيد أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى التعاون الفعال في تنظيم اليوم العالمي للشباب، وزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى البرتغال من الثاني وحتى السادس من  أغسطس2023. 

وتم التوقف من ثم عند الإسهام الإيجابي للكنيسة في المجتمع البرتغالي في الإطار الحالي الاجتماعي – السياسي، وعند بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي، مع اهتمام خاص بتبعات الحرب في أوكرانيا وظاهرة الهجرة.

قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس سانتا ماريا ديلا سالوتي منطقة في ضواحي روما ويحاور الكهنة

مواد متعلقة

أسقف الزقازيق يترأس اجتماع الإعداد لمؤتمرات اللجنة المجمعية لخدمة المتزوجين

ربان "السريانية الأرثوذكسية" يشارك فى أمسية صلاة بالكنيسة اللاتينية

الأنبا تكلا يترأس رسامة شمامسة جدد فى عيد الصليب بدشنا

الأنبا مكاريوس يترأس لقاء العاملين ببيت لحم في إيبارشية المنيا

نذور احتفالية للأب مجدي نظمي بمشاركة رهبان الإيبارشيات

المطران شيحان يستقبل أعضاء اللقاء الروحى وجمعية البيت اللبنانى

قريبًا.. الإعلان عن تدشين موقع إلكترونى لسكرتارية البابا الرعاية الاجتماعية

الأب وليم عبد المسيح يشرح تفاصيل أيقونة العذراء مريم التي تحل العقد

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل