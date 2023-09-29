البابا فرنسيس يزور منطقة فى ضواحى روما ويحاور الكهنة

زار قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان رعية "سانتا ماريا ديلا سالوتي"، في حي بريمافاللي في ضواحي روما حيث التقى رعاة المنطقة.

وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن بابا الفاتيكان، قد تحاور مع حوالي 35 من الكهنة ليعود بعد ذلك إلى الفاتيكان.

من جانبها ذكرت نيابة أبرشية روما في بيان لها أنه، وإلى جانب الكهنة، قد شارك في اللقاء مع البابا فرنسيس الأسقف المعاون على غرب روما المطران بالدو رينا الذي وصف اللقاء بالأخوي تطبعه روح الحوار.

بحث التحديات الرعوية

وأضاف أنه قد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التحديات الرعوية مع الإشارة إلى مشاكل هذه المنطقة والتي تطبعها هموم الشباب إلى جانب إقصاء اجتماعي، والتي يعيش فيها الكثير من الأشخاص ذوي النوايا الطيبة، وأشار البيان إلى اختيار البابا فرنسيس زيارة هذه المنطقة عقب مقتل امرأتين فيها خلال الأشهر الأخيرة.



وكان البابا فرنسيس، قد استقبل في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء البرتغال السيد أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير.

جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى التعاون الفعال في تنظيم اليوم العالمي للشباب، وزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى البرتغال من الثاني وحتى السادس من أغسطس2023.

وتم التوقف من ثم عند الإسهام الإيجابي للكنيسة في المجتمع البرتغالي في الإطار الحالي الاجتماعي – السياسي، وعند بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي، مع اهتمام خاص بتبعات الحرب في أوكرانيا وظاهرة الهجرة.