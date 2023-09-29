بيراميدز يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

يسعى فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لحجز بطاقة التاهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه فريق الجيش بطل رواندا في السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في مباراة العودة بدور ال32 .

مباراة الذهاب في كيجالي عاصمة رواندا انتهت بالتعادل بدون أهداف وبالتالي يحتاج بيراميدز للفوز بأى نتيجة للتأهل لدور المجموعات بينما يحتاج الجيش الرواندي للفوز أو التعادل الإيجابي.

تدريبات فريق بيراميدز شهدت حماسا من اللاعبين بعدما حقق الفريق فوزه الأول في الدوري على حساب البنك الأهلي وركز البرتغالي جايمي باتشيكو على طريقة اللعب الهجومية التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على إنطلاقات محمد الشيبي ومحمد حمدي من الجانبين ووليد الكرتي في العمق واستغلال مهارات رمضان صبحي وإبراهيم عادل والقدرات التهيديفية لفيستون ماييلي وفخري لاكاى .

وشدد جايمي باتشيكو على لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق الجيش وحذرهم من الهجمات المرتدة التي سيجأ إليها فريق الجيش لخطف هدف يصعب مهمة بيراميدز خاصة أن الفريق الرواندي يملك عددا من اللاعبين المميزين.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ويوسف أسامة وإبراهيم عادل وفخري لاكاى وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

وخلت القائمة من أحمد فتحي ومحمود مرعي وسيف جعفر .

يدير المباراة طاقم حكام من موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح ويساعده حميد الدين ديبا ويوسف محمود ومعهم موسى ديو حكما رابعا ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.